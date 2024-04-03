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РФ атаковала приграничье Сумской области: есть жертва, среди раненых 4-летний ребенок

Фото: РФ атаковала приграничье Сумской области 3 апреля, есть жертва, ранен 4-летний ребенок (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали приграничья Сумской области 3 апреля. Один человек погиб, среди раненых - 4-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА, ГСЧС Украины.

"Сегодня, в 9:25, россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской общине. К сожалению, есть погибший. Также травмированы два жителя общины - отец и 4-летний сын", - говорится в сообщении.

 

Последствия обстрела Сумской области 3 апреля (t.me/Sumy_news_ODA)

Кроме того, в результате удара повреждены 5 автомобилей, здания магазина и дома культуры.

"На месте работают все необходимые службы. Еще раз подчеркиваем: не игнорируйте сигналами воздушных тревог", - добавили в ОВА.

Трое раненых и погибший

Как отметили в ГСЧС Украины, сегодня утром в результате авиаудара в с. Самотоевка Краснопольской общины погиб один человек, трое пострадали, среди них - ребенок 2020 г. р.

"Частно разрушены магазин, дом культуры и повреждены 5 автомобилей с последующим возгоранием. На месте работают спасатели и другие профильные службы", - добавили в ведомстве.

 

Последствия обстрела Сумской области 3 апреля (t.me/dsns_telegram)

Дети и война в Украине

По данным Офиса генпрокурора на 3 апреля, более 1818 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ - 538 детей погибли и более 1280 получили ранения разной степени тяжести.

В частности, 2 апреля из-за обстрела Днепра пострадали 5 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Кроме того, российские войска 2 апреля атаковали село Новоосиново Купянского района Харьковской области. На месте погиб 59-летний мужчина, а его 11-летний сын скончался в больнице 3 апреля.

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Сумская область