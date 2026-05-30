РФ атаковала Полтавский район: повреждены здания, авто и есть пострадавшие

00:40 30.05.2026 Сб
1 мин
Что известно о последствиях атаки РФ по Полтавскому району?
aimg Эдуард Ткач
Фото: спасатели оперативно ликвидировали пожары (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Россияне вечером, 29 мая, в очередной раз совершили дроновую атаку на Полтавский район. В результате обстрела зафиксированы повреждения и известно, что пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.

Атака РФ на Полтаву: повреждено здание железнодорожного вокзала и вагоны

По его словам, в течение вечера было зафиксировано падение обломков и попадание дронов на нескольких локациях Полтавского района.

"Повреждены частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, авто и линии электропередач. Пожары, которые возникли из-за атаки, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что сейчас известно о двух травмированных. Медики оказали им всю необходимую помощь.

Другие атаки на Полтаву

Напомним, в ночь на 24 марта россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Той же ночью под атаку попали Полтава и ее окрестности. В результате вражеского обстрела были повреждены дома, гостиница и предприятия. На местах ударов возникли пожары.

Также мы писали, что в ночь на 8 февраля россияне нанесли удар дронами по объектам группы "Нафтогаз" в Полтавской области. В результате атаки были попадания и зафиксировано разрушение оборудования. На нескольких объектах возник пожар.

