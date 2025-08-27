RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях

Фото: РФ атаковала объекты энергетики в шести областях (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 27 августа, ударными дронами атаковали объекты энергетики в шести областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях.

"Около часа ночи в результате удара дронов было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей", - добавили в министерстве.

Также известно, что на Полтавщине враг целенаправленно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения.

"Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", - подчеркнули в Минэнерго.

 

Обстрел Украины ночью 27 августа

Напомним, в ночь на 27 августа около 01:00 российские захватчики ударили по Сумах ударными дронами "Шахед". В городе возникли перебои с электроэнергией.

Впоследствии стало известно, что вражеский удар повредил местные объекты инфраструктуры, из-за чего в городе частично исчезла электроэнергия, также была приостановлена работа городского электротранспорта, возникли перебои в подаче воды жителям.

Также сообщалось, что россияне массированно ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания бытовых и юридических потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнфраструктураВторжение России в Украину