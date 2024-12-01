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В Киевской области слышали взрывы: работает ПВО

Воскресенье 01 декабря 2024 02:05
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В Киевской области слышали взрывы: работает ПВО Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 1 декабря в Киевской области раздались звуки взрывов. В регионе зафиксированы вражеские дроны, по ним работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

Киевская область! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 01:57.

Кроме того, украинцев призывали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников на видео. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:05 карта воздушных тревог выглядит так. продолжается в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

В Киевской области слышали взрывы: работает ПВО

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