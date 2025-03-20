РФ атаковала Кировоградскую область. "Укрзалізниця" изменила движение поездов

"Враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашовка. В воздухе еще вражеские БпЛА. Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности", - проинформировал глава ОВА в 23:29.

Через полтора часа, в 00:54 стало известно, что в результате российских обстрелов Кировоградской области зафиксированы повреждения инфраструктуры. Однако оценить их и начать восстановление будет возможно только после отбоя тревоги (сигнал закончился в 01:54).

В то же время из соображений безопасности в УЗ приняли решение изменить маршрут движения для ряда поездов. Речь идет о поездах:

№53 Днепр - Одесса;

№92/60 Одесса - Харьков/Краматорск;

№7 Харьков - Одесса;

№128 Львов - Запорожье;

№52 Одесса - Запорожье.

В "Укрзализныце" предупредили, что следование по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов. При этом ни один рейс дальнего сообщения не отменен.

"До станций в Кировоградской области, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами", - проинформировали в компании.

В УЗ отметили еще один важный момент. Рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры. По состоянию на момент публикации сообщения было сообщено, что все пассажиры и бригада находятся в укрытии.

"Точное время отправки, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты утренних поездов мы сообщим дополнительно на официальных каналах Укрзализныци", - резюмировали в компании.