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РФ атаковала Харьков: Зеленский назвал, что заставит Россию остановиться

Суббота 03 мая 2025 00:53
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РФ атаковала Харьков: Зеленский назвал, что заставит Россию остановиться Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 2 апреля, россияне в очередной раз атакуют Украину дронами и, в частности, Харьков. Остановить РФ может только сила и санкции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Именно сейчас Россия в очередной раз атакует Украину. Харьков атакован десятками "шахедов". Повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших. Везде работают спасатели и соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что никаких военных целей не было и не могло быть. Также он отметил, что Украине нужно усиление ПВО, а заставить РФ остановиться могут только сила и санкции.

"Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни. Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые хотят мира. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", - резюмировал глава государства.

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