Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область: разрушены дома
В пятницу, 20 января, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела пострадали частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Утром и в обед произошли вражеские атаки по Никополю и по Марганецкой громаде", - говорится в сообщении.
Лукашук добавил, что россияне трижды уготовили по району из тяжелой артиллерии и РСЗО. По его словам, люди не получили ранения.
"В целом в результате обстрелов одно хозяйственное сооружение уничтожено. Кроме этого, пострадали четыре жилых дома, автомобиль, мопед, электросети", - добавил глава облсовета.
Напомним, что в среду, 18 января, российские военные по тяжелой артиллерии атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
В ночь на 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
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