Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область: разрушены дома

В пятницу, 20 января, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела пострадали частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Утром и в обед произошли вражеские атаки по Никополю и по Марганецкой громаде", - говорится в сообщении.

Лукашук добавил, что россияне трижды уготовили по району из тяжелой артиллерии и РСЗО. По его словам, люди не получили ранения.

"В целом в результате обстрелов одно хозяйственное сооружение уничтожено. Кроме этого, пострадали четыре жилых дома, автомобиль, мопед, электросети", - добавил глава облсовета.