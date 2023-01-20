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Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область: разрушены дома

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Украина, Пятница 20 января 2023 22:01
Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область: разрушены дома Фото: Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 20 января, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела пострадали частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Утром и в обед произошли вражеские атаки по Никополю и по Марганецкой громаде", - говорится в сообщении.

Лукашук добавил, что россияне трижды уготовили по району из тяжелой артиллерии и РСЗО. По его словам, люди не получили ранения.

"В целом в результате обстрелов одно хозяйственное сооружение уничтожено. Кроме этого, пострадали четыре жилых дома, автомобиль, мопед, электросети", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в среду, 18 января, российские военные по тяжелой артиллерии атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

В ночь на 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

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