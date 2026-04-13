Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ атаковала энергообъект на Черниговщине: ряд населенных пунктов без света

09:55 13.04.2026 Пн
1 мин
Известно ли, когда восстановят энергоснабжение?
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне атаковали энергообъект на Черниговщине (Getty Images)

Российские оккупанты ночью 13 апреля атаковали дроном энергетический объект в Черниговской области. Ряд населенных пунктов обесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Сегодня ночью россияне "Гранью" атаковали энергообъект в Черниговском районе. На месте попадания - пожар. Ряд населенных пунктов обесточены", - сообщил Чаус.

По его словам, энергетики постепенно запитывают абонентов.

"Пасхальное перемирие завершилось ударом по нашей энергетике. В течение недели были обстрелы. Нашим защитникам удалось сбить 52 вражеских дрона", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 13 апреля Россия атаковала Украину 98 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Также 12 апреля, несмотря на объявленное перемирие на время Пасхи, российские оккупанты атаковали медиков на Сумщине. С помощью дрона они ударили по машине скорой помощи.

