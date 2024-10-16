ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аварийная ситуация. Николаев и значительная часть области обесточены

Николаев, Среда 16 октября 2024 09:43
UA EN RU
Аварийная ситуация. Николаев и значительная часть области обесточены Фото: часть Николаевской области осталась без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве и части Николаевской области пропал свет утром 16 октября. Возникла аварийная ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблэнерго".

"Есть аварийная ситуация в высоковольтных сетях. Сейчас обесточены город Николаев и значительная часть Николаевской области (всего около 272 тысяч потребителей)", - говорится в сообщении.

Энергетики уже организовали аварийно-восстановительные работы.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, причиной обесточивания не был российский обстрел. По его словам, аварию могут устранить через несколько часов.

Напомним, сегодня, 16 октября, тоже без света остался Херсон. Причина обесточивания пока не установлена.

Как сообщало "Укрэнерго", на 16 октября не запланированы графики отключения света. Тем не менее украинцев призывают экономить потребление света, особенно в пиковые вечерние часы.

Так отметим, что, по мнению Минэнерго, пришедшее в Украину в ближайшее время похолодание не вызовет отключений света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Николаевская область Отключения света Энергетики
NEWS
Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке, - источник
Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке, - источник
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам