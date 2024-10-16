Аварийная ситуация. Николаев и значительная часть области обесточены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблэнерго".

"Есть аварийная ситуация в высоковольтных сетях. Сейчас обесточены город Николаев и значительная часть Николаевской области (всего около 272 тысяч потребителей)", - говорится в сообщении.

Энергетики уже организовали аварийно-восстановительные работы.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, причиной обесточивания не был российский обстрел. По его словам, аварию могут устранить через несколько часов.

Напомним, сегодня, 16 октября, тоже без света остался Херсон. Причина обесточивания пока не установлена.