РФ атаковала два района Киева. Есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко.
По его словам, в Подольском районе произошло попадание в трехэтажное офисное здание. Там горит мансарда.
В Деснянском районе загорелась кровля тоже трехэтажного здания.
"Экстренные службы работают на местах", - добавил Кличко.
Напомним, вечером 18 ноября россияне обстреляли в Чугуеве аварийную бригаду газовиков.
Она ехала по вызову в жилой дом, ранения получил водитель.
Как сообщало РБК-Украина, днем 18 ноября в Печерском районе Киева сообщали о попадании обломков дрона в 28-этажку.
Позже в Киевской МВА заявили, что данная информация не подтвердилась.