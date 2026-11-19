По его словам, в Подольском районе произошло попадание в трехэтажное офисное здание. Там горит мансарда.

В Деснянском районе загорелась кровля тоже трехэтажного здания.

"Экстренные службы работают на местах", - добавил Кличко.

Напомним, вечером 18 ноября россияне обстреляли в Чугуеве аварийную бригаду газовиков.

Она ехала по вызову в жилой дом, ранения получил водитель.