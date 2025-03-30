РФ атаковала дронами Черкасскую и Кировоградскую области: что известно о последствиях

Обстрел РФ по Украине

Россия запустила по Украине 111 дронов и баллистическую ракету в ночь на 30 марта. ПВО сбила более половины дронов, несмотря на атаку с разных направлений.

В частности, под обстрел попали Славянск, Купянск и Харьков. В Купянске есть пострадавшие из-за атаки россиян.

Отметим, что российские захватчики запустили по Украине дроны после 23:00 субботы, 29 марта. В нескольких регионах работала ПВО.

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