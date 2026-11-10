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РФ атаковала 5 крупных энергетических подстанций этой ночью

12:51 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: В эту ночь Россия атаковала 10 областей Украины (t.me/dsns_telegram)

Этой ночью Россия атаковала 10 областей Украины. Под ударом оказались пять крупных подстанций, погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Какие объекты оказались под ударом

По словам Корецкого, российские войска ударили по пяти крупным энергетическим подстанциям. Они находятся в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях.

Из-за этих подстанций электроэнергия передается между регионами.

Враг снова бил по социальным объектам. В Харькове поврежден детский сад, а в Белозерке Херсонской области - больница.

Также разрушены и повреждены жилые дома в Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Полтавской и Киевской областях.

"К сожалению, два человека погибли в результате обстрела Ладыжина. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Еще 9 человек пострадали в Харькове и Переяславе", - отметил премьер-министр.

Напомним, ночью и утром 10 ноября российские войска избивали по энергетике в восьми областях.

Из-за повреждений без света остались потребители в шести областях, а в части регионов до конца суток будут действовать ограничения.

Также РБК-Украина писала, что во вторник в части областей будут круглосуточно действовать графики отключений света.

Для промышленности это графики ограничения мощности, а для всех потребителей - почасовые отключения от двух до четырех очередей.

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