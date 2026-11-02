РФ атакует Украину большими дронами "Гербера-2": в ГУР раскрыли характеристики

Отмечается, что эти дроны изначально разрабатывались как ложные цели для перегрузки противовоздушной обороны. Первые версии имели модификации "Разведчик" и "Камикадзе", но оставались достаточно простыми и недорогими аппаратами.

Постепенно их "начинка" начала приближаться к оснащению значительно более дорогих БпЛА: mesh-модемы, недешевые камеры на гимбальных подвесах и т.д.

Недавно враг начал применять увеличенную версию Герберы. Новый образец имеет размах крыльев 3 м и длину фюзеляжа 2,6 м. Благодаря новому топливному баку объемом 63 литра беспилотник может преодолеть расстояние до 1200 км.

Для сохранения стабильности борта во время маневров бак внутри разделен на отдельные секции. Двухцилиндровый двухтактный двигатель – это фактически половина двигателя от "Герани-2", производство которого локализовали в Алабуге.

В исследованном образце использованы осколочно-фугасная зажигательная боевая часть ОФЗБЧ-10 весом 10 кг и отдельные мешки с зажигательной смесью. Беспилотник может нести боевую часть весом до 25 кг.

Электронику "Гербери-2" представляют обновленный полетный контроллер, 12-канальная "Комета", mesh-модем производства Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd и новый блок обработки видео "Сосиска", реализованный на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi.

Исследованный образец имел двойную IP-камеру, закрепленную на фюзеляже над топливным баком и предназначенную для обнаружения перехватчиков. Также установлено наличие версий с курсовыми IP-камерами и камерами с трехосными подвесами. Больше всего в новой "Гербери" компонентов китайских и американских производителей.