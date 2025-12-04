RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ атакует Украину дронами, в Харькове серия взрывов: где еще угроза ударов

Иллюстративное фото: в Харькове прозвучали взрывы (Facebook-страница Сергея Крука)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 4 декабря, вечером запустили по Украине ударные дроны. В частности, взрывы прогремели в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram, мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Атака дронов

Около 21:00 Воздушные силы предупредили, что группа российских ударных дронов была зафиксирована в Харьковской области. Она летела в сторону Чугуева. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Позже дроны РФ приблизились к Харькову - они пролетали над севером города

Также беспилотники врага заметили в Сумской области. Они направляются в сторону Полтавской области.

Взрывы в Харькове

Терехов в 21:13 написал о том, что, по предварительной информации, оккупанты ударили дроном по Основянскому району. Позже в городе прогремело еще два взрыва. 

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что по состоянию на 21:20 информация о пострадавших не поступала. 

Ночная атака

Напомним, в ночь на 4 декабря российские оккупанты использовали для атаки на Украину 138 ударных беспилотников и две ракеты "Искандер-М".

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 114 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Также Министерство энергетики сообщило, что в ночь на 4 декабря оккупанты атаковали энергетический объект в Одесской области. Из-за такого удара без света остались 51 800 потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеВзрывыДрониАтака дронов