У РФ заарештували близько 40 осіб, затриманих на протестах в Москві

Російські суди вже виголосили рішення про арешти не менше 40 осіб, затриманих на акції в Москві напередодні виборів у Мосміськдуму. Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт моніторингу політичних переслідувань "ОВД-Инфо".

Акції з вимогою допустити до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів тривають вже два тижні. У неділю, 28 липня, стало відомо про майже 1400 затриманих на мітингах, прошенших днем раніше. В понеділок почалися суди стосовно затриманих.

Не менш 40 людей вже арештовано. Серед них кандидати в депутати Мосміськдуми Ілля Яшин, Іван Жданов, Костянтин Янкаускас, Олександр Соловйов, політик Володимир Мілов.

Ще 79 осіб зобов'язали виплатити штрафи на загальну суму 1 339 000 рублів. За даними ОВД, кількість затриманих становить 1371 людина, що є найгіршим результатом протестної акції за останні сім років.

Причиною мітингу став недопуск незалежних кандидатів до виборів. Виборчком визнав нібито недійсними підписи на підтримку цих кандидатів. Вибори повинні відбутися 8 вересня.

Нагадаємо, державний міністр у справах Європи у Міністерстві закордонних справ Німеччини Міхаель Рот різко засудив дії поліції в ході акції на підтримку незалежних кандидатів на виборах в Москві. Придушення акцій протестів у Росії він назвав ударом по демократії.