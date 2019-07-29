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У Німеччині засудили дії поліції проти демонстрантів у Москві

Новини » Політика    29.07.2019 - 04:14
У Німеччині засудили дії поліції проти демонстрантів у Москві
Фото: МЗС Німеччини (facebook.com/AuswaertigesAmt)

У МЗС ФРН назвали дії російської влади ударом по демократії

Державний міністр у справах Європи у Міністерстві закордонних справ Німеччини Міхаель Рот різко засудив дії поліції під час акції на підтримку незалежних кандидатів на виборах у Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

Придушення акцій протестів у Росії Рот назвав ударом по демократії.

"Жорстоке насильство проти мирних демонстрантів у Москві - це удар по демократії та верховенству закону. Таким чином російське керівництво нехтує принципами, яких воно має дотримуватися як член Ради Європи та ОБСЄ", - написав міністр.

У Москві в суботу, 27 липня, під час акції біля мерії проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу затримали 1371 людину.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України засудило насильство проти учасників мирної акції протесту 27 липня у Москві та закликало представників європейського та євроатлантичного співтовариства рішуче засудити дії російської влади.

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