В РФ "анонсируют" теракты на Курской и Запорожской АЭС. Украина отреагировала

Российская Федерация может готовить ядерную провокацию на Курской или Запорожской атомной электростанциях, чтобы обвинить в ней Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко и МИД Украины.

По словам Коваленко, у россиян не сработал сценарий обвинить Украину в терроризме и наступлении на Курскую АЭС и "теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации".

"Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт", - отметил он.

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли такие сообщения российской пропаганды.

Пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий отметил, что происходит очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции.

"Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности осуществлять любые подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь", - отметил он.

Тихий добавил, что Украина всегда была и остается преданным членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Мы не имеем никаких "грязных бомб" и не планируем их создавать. Когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось", - сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.