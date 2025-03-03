РФ активизировалась на Новопавловском направлении: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

По данным Генштаба, от циничных обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты:

Заречное, Порозок, Середина-Буда и Кучеровка Сумской области;

Мхи Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг пытался продвинуться в сторону Бочкового, получил отпор.

На Лиманском направлении захватническая армия девять раз атаковала вблизи Новолюбовки и Ямполовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары авиабомбами по Ставкам и Новоегоровке.

На Северском направлении украинские воины отбили вражескую атаку в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурма оккупантов вблизи Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении противник атаковал в районе Торецка, совершил семь попыток улучшить свое положение, три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Лисовка, Луч, Даченское, Котлино и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 11 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационные удары в районах Покровска, Миролюбовки и Удачного, сбросив три авиабомбы.

Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения шесть раз атаковали позиции наших войск вблизи Константинополя и Скудного, три атаки продолжаются до сих пор. Подверглись ударам управляемыми авиабомбами Бурлацкое и Воскресенка.

Сегодня враг бил управляемыми авиационными бомбами по Гуляйполю и Зеленому Полю на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении продолжается два боестолкновения, враг пытается продвинуться в направлении Степного и вблизи Нестерянки.

В Курской области украинские защитники отбили 13 атак захватчиков. Также противник нанес шесть авиационных ударов, сбросив при этом семь КАБов, совершил 190 артиллерийских обстрелов. В настоящее время бои продолжаются в трех локациях.

На Купянском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, перманентно осуществляет обстрелы позиций Сил обороны и населенных пунктов, задействует ударные БПЛА, проводит разведку.