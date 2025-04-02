РФ активизировалась на Лиманском направлении: в ОСУВ "Хортица" озвучили причину

По его словам, на Лиманском направлении враг использует легкую технику, в частности мотоциклы.

"Там россияне получили нагоняй от 3-й штурмовой. После этого они усилили давление, чтобы отбивать те позиции, которые они частично потеряли... Поэтому повысилась интенсивность именно на том направлении и она там сейчас достаточно высокая", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что в целом Лиманское направление не самое интенсивное. Однако периодически там происходят "интересные моменты", в частности, россияне используют для штурмов мотоциклы.

"Иногда происходят атаки на нескольких десятках мотоциклов", - сказал спикер.

Ситуация на Лиманском направлении

Стоит заметить, что в свежем отчете Института изучения войны заявлялось о том, что российская армия якобы имеет десятикратное преимущество в живой силе вблизи города Лиман в Донецкой области и готовится к дальнейшему масштабному наступлению в этом районе.

"Российское военное командование, похоже, усиливает и замещает потери личного состава среди передовых подразделений 3-й и 144-й мотострелковых дивизий, поскольку эти формирования находятся в этом районе как минимум с 2023 года и, похоже, ни разу не выводились на отдых и восстановление", - отмечают в ISW.

Накануне в ОСУВ "Хортица" показали, как отражают российские штурмы на Лиманском направлении. Отмечается, что противник действует преимущественно пехотными группами и использует хорошо подготовленных контрактников.