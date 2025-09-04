RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

РФ активизировала старую дезинформацию о "черной трансплантологии" в Украине, - ЦПД

Фото: пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия возобновила вбросы о "черной трансплантологии" и "украинских почвах для ГМО". Это очередная попытка дискредитировать Украину и отвлечь внимание от преступлений российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Российская пропаганда активизировала давнюю дезинформационную кампанию о якобы "черной трансплантологии" в Украине.

На этот раз пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в интервью пропагандистам заявила, что Украина с 2022 года "ослабила законы о трансплантации органов" и сравнила ситуацию с Балканами 1990-х, когда "черная трансплантология расползлась по всей Европе".

Более того, на этот раз Захарова еще больше дала волю фантазии и заявила, что Украина также стала для Запада "донором почв, которые можно просто вывозить или выращивать на них зараженные ГМО злаки".

В центре отметили, что подобные вбросы РФ распространяет с 2014 года, хотя никаких доказательств "черной трансплантологии" в Украине нет, а все заявления россиян строятся исключительно на манипуляциях и конспирологии.

"Цель кремля - дискредитировать украинскую медицинскую систему и государство, подорвать доверие к международным гуманитарным организациям, а также отвлечь внимание от военных преступлений российской армии", - отметили в ЦПД.

Заметим, что в прошлом году российские каналы именно в такое время начали распространять фейки о "черных трансплантологах" в Сумской области.

А еще до этого российские пропагандисты дезинформировали население относительно захоронений украинских военных в Одессе. Они распространяли фейки о черной трансплантологии в Украине.

