РФ активизировала старую дезинформацию о "черной трансплантологии" в Украине, - ЦПД

Российская пропаганда активизировала давнюю дезинформационную кампанию о якобы "черной трансплантологии" в Украине.

На этот раз пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в интервью пропагандистам заявила, что Украина с 2022 года "ослабила законы о трансплантации органов" и сравнила ситуацию с Балканами 1990-х, когда "черная трансплантология расползлась по всей Европе".

Более того, на этот раз Захарова еще больше дала волю фантазии и заявила, что Украина также стала для Запада "донором почв, которые можно просто вывозить или выращивать на них зараженные ГМО злаки".

В центре отметили, что подобные вбросы РФ распространяет с 2014 года, хотя никаких доказательств "черной трансплантологии" в Украине нет, а все заявления россиян строятся исключительно на манипуляциях и конспирологии.

"Цель кремля - дискредитировать украинскую медицинскую систему и государство, подорвать доверие к международным гуманитарным организациям, а также отвлечь внимание от военных преступлений российской армии", - отметили в ЦПД.