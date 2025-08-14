РФ активизировала кампанию дискредитации Украины перед саммитом на Аляске: о чем речь

Накануне саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске российские информационные ресурсы усилили кампанию дискредитации Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По данным центра, накануне встречи Трампа с Путиным на Аляске российские инфоресурсы усилили кампанию по обвинению Украины в якобы нарушении ею норм международного гуманитарного права.
Пропагандисты заявляют о якобы:
Кроме того, ФСБ распространяет информацию о якобы уничтожении вместе с Минобороны РФ "производства украинских дальнобойных ракет "Сапсан", которыми Украина якобы планировала нанести удар по Москве, Минску и стратегическим объектам в глубине РФ "с разрешения НАТО".
"Эти манипуляции имеют целью уменьшить международную поддержку Украины, выставить ее как государство-террориста и агрессора, подорвать поддержку Украины, и обосновать отказ кремля от любых мирных инициатив, в частности о прекращении огня", - отметили в ЦПД.
Заметим, что ранее сегодня в центре сообщили, что российский диктатор Владимир Путин планирует использовать во время встречи с президентом США Дональдом Трампом географические карты, чтобы в очередной раз продвинуть пропагандистский тезис о якобы "искусственности" Украины.
