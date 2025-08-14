РФ активизировала кампанию дискредитации Украины перед саммитом на Аляске: о чем речь

По данным центра, накануне встречи Трампа с Путиным на Аляске российские инфоресурсы усилили кампанию по обвинению Украины в якобы нарушении ею норм международного гуманитарного права.

Пропагандисты заявляют о якобы:

нанесении Вооруженными силами Украины ударов по гражданскому населению РФ,

"подготовке провокаций с использованием западных медиа",

"концентрации украинских спецназовцев на некоторых участках границы".

Кроме того, ФСБ распространяет информацию о якобы уничтожении вместе с Минобороны РФ "производства украинских дальнобойных ракет "Сапсан", которыми Украина якобы планировала нанести удар по Москве, Минску и стратегическим объектам в глубине РФ "с разрешения НАТО".

"Эти манипуляции имеют целью уменьшить международную поддержку Украины, выставить ее как государство-террориста и агрессора, подорвать поддержку Украины, и обосновать отказ кремля от любых мирных инициатив, в частности о прекращении огня", - отметили в ЦПД.