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РФ активізувала корабельне угруповання в Чорному морі

Фото: РФ активізувала корабельне угруповання в Чорному морі (t me nexta live)
Автор: Артур Родивилов

Росія активізувала угруповання в Чорному морі з присутністю 4 великих десантних корабля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

У Чорному морі продовжують перебування в безпечних для себе районах, поблизу південного узбережжя Криму, 14 бойових кораблів ворожого флоту, серед яких 4 надводних ракетоносії, споряджені вже 26 "калібрами".

Несподівано активізовано присутність 4 великих десантних кораблів.

Деталі: за прогнозами військових, через шторм в морі ворожий "десант, попри його кількісну присутність, якісно не може реалізувати божевільні завдання".

Однак "море може щедро підкидати Мінні сюрпризи".

"Отже, не тільки загрозу ракетних ударів несе Чорне море при присутності в ньому ворога. Небезпека підриву в прибережних водах і на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною", - заявили в ОК "Південь".

Нагадаємо, за добу на південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів у Каховці, район зосередження ворожого озброєння і техніки, станцію РЕБ, живу силу і техніку росіян.

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Чорне море