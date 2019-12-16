Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2019/20, де Україна буде представлена лише донецьким "Шахтарем". Результати опубліковані на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

За підсумками церемонії були сформовані наступні пари:

"Вулверхемптон" (Англія) - "Еспаньол" (Іспанія)

"Спортинг" (Португалія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)

"Хетафе" (Іспанія) - "Аякс" (Нідерланди)

"Байєр" (Німеччина) - "Порту" (Португалія)

"Копенгаген" (Данія) - "Селтік" (Шотландія)

АПОЕЛ (Кіпр) - "Базель" (Швейцарія)

ЧФР Клуж (Румунія) - "Севілья" (Іспанія)

"Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія)

"АЗ Алкмаар" (Нідерланди) - ЛАСК (Австрія)

"Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Лудогорець" (Болгарія) - "Інтер" (Італія)

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрія)

"Шахтар" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія)

"Вольфсбург" (Німеччина) - "Мальме" (Швеція)

"Рома" (Італія) - "Гент" (Бельгія)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Брага" (Португалія)

Перші матчі будуть зіграні 20 лютого, а матчі-відповіді 27 лютого 2020 року.

Нагадаємо, груповий етап турніру не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".