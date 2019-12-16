Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

На цій стадії змагань залишився один український клуб
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2019/20, де Україна буде представлена лише донецьким "Шахтарем". Результати опубліковані на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
За підсумками церемонії були сформовані наступні пари:
"Вулверхемптон" (Англія) - "Еспаньол" (Іспанія)
"Спортинг" (Португалія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)
"Хетафе" (Іспанія) - "Аякс" (Нідерланди)
"Байєр" (Німеччина) - "Порту" (Португалія)
"Копенгаген" (Данія) - "Селтік" (Шотландія)
АПОЕЛ (Кіпр) - "Базель" (Швейцарія)
ЧФР Клуж (Румунія) - "Севілья" (Іспанія)
"Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія)
"АЗ Алкмаар" (Нідерланди) - ЛАСК (Австрія)
"Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
"Лудогорець" (Болгарія) - "Інтер" (Італія)
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрія)
"Шахтар" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія)
"Вольфсбург" (Німеччина) - "Мальме" (Швеція)
"Рома" (Італія) - "Гент" (Бельгія)
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Брага" (Португалія)
Перші матчі будуть зіграні 20 лютого, а матчі-відповіді 27 лютого 2020 року.
Нагадаємо, груповий етап турніру не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".