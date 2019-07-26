Результати виборів в Раду: ЦВК опрацював всі протоколи

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 100% протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. Про це йдеться на сайті ЦВК.

За результатами виборів, найбільше голосів отримала партія "Слуга народу", за яку проголосували 43.16% виборців. Друге місце у партії "Опозиційна платформа За життя" з 13.05% голосів.

Третє місце у партії "Батьківщина", за яку проголосували 8.18% виборців. Зазначимо, що за партію "Європейська солідарність" проголосували 8.10% людей, а за "Голос" - 5.82%. Ці п'ять партій проходять в Раду.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія вже розпочала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками. Першими здали протоколи 37-ий округ Дніпропетровської області та 146-ий округ Полтавської області, у яких перемогу отримали самовисуванці.

Раніше РБК-Україна писало, що партія "Слуга народу" зберігає шанси отримати монобольшість в парламенті нового скликання. Партія, за попередніми оцінками, може претендувати на 121 мандат. Крім того, кандидати від "Слуги народу" здобули перемогу в більшості мажоритарних округів.

Нагадаємо, віце-прем'єр Володимир Кістіон програв іншим кандидатам на позачергових виборах у Верховну Раду на 11-му мажоритарному окрузі у Вінницькій області. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик програв на виборах у 85-му окрузі, а міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак - у 124 окрузі. Всі троє програли кандидатам від партії "Слуга народу".