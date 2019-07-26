Результати виборів: до Ради пройдуть понад 80 діючих нардепів

Результати виборів до Верховної ради України: до парламенту проходить 81 чинний нардеп. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Центральної виборчої комісії та сайту ВР.

Так, в мажоритарних округах до ВР пройшли 40 парламентарів.

Зокрема, найбільше депутатів попереднього скликання (12) переобралося з "Блоку Петра Порошенка":

Андрій Лопушанський Петро Юрчишин Микола Кучер Максим Єфімов Володимир Арешонков Роберт Горват Андрій Кіт Ярослав Дубневич Олексій Гончаренко Микола Люшняк Сергій Рудик Валерій Давиденко

До нової Ради пройшла майже половина представників депутатської групи "Воля народу" - 8 чинних депутатів ВР:

Олександр Пономарьов Степан Івахів Василь Петьовка Олесь Довгий Сергій Шахов Ігор Молоток Олександр Фельдман Сергій Лабазюк

До Ради пройшли також 5 нардепів з партії "Відродження":

Антон Кіссе Юрій Шаповалов Олег Кулініч Віктор Бондар Антон Яценко

Таку ж кількість парламентарів переобрали з фракції "Народний фронт":

Михайло Бондар Микола Княжицький Ігор Гузь Валерій Лунченко Андрій Іванчук

Крім того, до парламенту пройшли четверо нардепів із фракції "Опозиційний блок":

Юрій Солод Вадим Новинський Дмитро Шенцев Дмитро Шпенов

Також у парламент нового скликання потрапили і шість позафракційних депутатів:

Віктор Балога Ірина Констанкевич Дмитро Лубінець Тарас Батенко Андрій Деркач Олександр Герега

При цьому за списками партій до Верховної ради пройшов 41 чинний нардеп.

За списками партії "Батьківщина" пройшли 14 чинних депутатів ВР:

Юлія Тимошенко Сергій Тарута Сергій Соболєв Олена Кондратюк Іван Кириленко Андрій Кожем’якін Григорій Немиря Сергій Власенко Валерій Дубіль Олександр Абдуллін Іван Крулько Ольга Бєлькова Альона Шкрум Вадим Івченко

За списками партії "Опозиційна платформа "За життя" також пройшли 14 чинних парламентарів:

Юрій Бойко Вадим Рабінович Наталія Королевська Сергій Льовочкін Василь Німченко Нестор Шуфрич Сергій Ларін Сергій Дунаєв Тарас Козак Юлій Іоффе Михайло Папієв Микола Скорик Юлія Льовочкіна Юрій Павленко

А від партії "Європейська солідарність" за списками пройшли 13 чинних нардепів:

Андрій Парубій Ірина Геращенко Мустафа Джемілєв Артур Герасимов Ніна Южаніна Ірина Луценко Вікторія Сюмар Володимир Ар’єв Микола Величкович Сергій Алєксєєв Руслан Князевич Максим Саврасов Марія Іонова

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів до ВР уже визначилися переможці на 199 округах, а також за підсумками обробки 100% протоколів встановлені партії, які проходять у парламент дев'ятого скликання. За даними обробки 100% протоколів, за партійними списками до парламенту проходять 5 партій: "Слуга народу" (43,16%) - 124 місця; "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%) - 37 місць; "Батьківщина" (8,18%) - 24 місця; "Європейська солідарність" (8,10%) - 23 місця; "Голос" (5,82%) - 17 місць.

Як писало РБК-Україна, згідно з даними ЦВК, серед переможців на округах 131 з 199 - представники партії "Слуга народу", від "Опозиційної плафторми - За життя" - шість кандидатів, від "Батьківщини" і "Євросолідарності" - по два, від "Голосу" - три. Ще 45 мажоритарників - самовисуванці, 6 - від "Опоблока", і по одному від "Свободи", "Самопомочі", "Єдиного центру" і партії "Біла Церква разом".