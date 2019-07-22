Результати виборів: відомі імена вже 40 нардепів-мажоритарників

Результати виборів на округах закріплюють перевагу "Слуги народу"
За результатами виборів до Ради станом на 17:20 відомі імена вже 40 майбутніх нардепів, які перемогли на мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну систему ЦВК.
Зокрема, станом на 17:20, виходячи з даних системи Центрвиборчкому, стали відомі імена ще 29 переможців на одномандатних округах.
Київ
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Івано-Франківська область
Кіровоградська область
Львівська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Тернопільська область
Харківська область
Черкаська область
Чернівецька область
Отметим, раніше називалися імена 11 переможців виборів на мажоритарних округах. Зокрема, за даними ЦВК, стануть нардепами Ігор Герасименко, Артем Чорноморов і Дмитро Мікіша від "Слуги народу", самовисуванці Максим Єфімов, Олександр Ковальов, Валерій Лунченко, Ігор Молоток, Юрій Шаповалов, Олег Кулініч, та по одному кандидату від "Опозиційного блоку" (Муса Магомедов) та "Свободи" (Оксана Савчук).
Ігор Молоток раніше входив до групи "Воля народу", Кулинич і Шаповалов - до "Відродження", Максим Єфімов - до БПП, Валерій Лунченко - до "Народного фронту". Таким чином, з цих 40 мажоритарників семеро раніше вже були нардепами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до нової Ради за партійними списками можуть пройти 40 народних депутатів восьмого скликання: 14 - від "Опозиційної платформи - За життя" і по 13 від "Європейської солідарності" і "Батькивщіни". У списках партій "Слуга народу" і "Голос" діючих депутатів немає.