ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 00:27
Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022 Фото: кубок світу (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні відбулися завершальні матчі другого туру відбору на Чемпіонат світу-2022. Українці у своєму поєдинку не зумів втримати переможний результат у матчі з фінами.

Детальніше про ситуації в групах - в матеріалі РБК-Україна.

Так, сьогодні відбулися матчі в групах B, C, D, F, I та J:

Група B

Грузія - Іспанія 1:2

Косово - Швеція 0:3

Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Група C

Болгарія - Італія 0:2

Швейцарія - Литва 1:0

Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Група D

Казахстан - Франція 0:2

УКРАЇНА - Фінляндія 1:1

Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Група F

Данія - Молдова 8:0

Австрія - Фарерські Острови-3:1

Ізраїль - Шотландія 1:1

Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Група I

Албанія - Англія 0:2

Сан-Марино - Угорщина 0:3

Польща - Андорра 3:0

Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Група J

Вірменія - Ісландія 2:0

Північна Македонія - Ліхтенштейн 5:0

Румунія - Німеччина 0:1

Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Вчора відбулися матчі у групах A, E, G, H:

Група A

Сербія - Португалія 2:2

Ірландія - Люксембург 0:1

Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Група E

Чехія - Бельгія 1:1

Білорусь - Естонія 4:2

Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Група G

Чорногорія - Гібралтар 4:1

Норвегія - Туреччина 0:3

Нідерланди - Латвія 2:0

Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Група H

Росія - Словенія 2:1

Хорватія - Кіпр 1:0

Словаччина - Мальта 2:2

Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Нагадаємо, Україна в матчі з Фінляндією забила першою, але за три хвилини до кінця "привезла" собі пенальті і пропустила.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт чемпионат мира Футбол
NEWS
Довибори в Раду в Донецькій області: виграє мер Добропілля Аксьонов, - екзит-пол
Довибори в Раду в Донецькій області: виграє мер Добропілля Аксьонов, - екзит-пол
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда