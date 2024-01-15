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Результаты войны в 2023-м и прогнозы на 2024-й: Залужный поговорил с генералом США

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

По словам главнокомандующего ВСУ, он проинформировал Брауна о ситуации на поле боя, а также на отдельных участках фронта. 

"Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024 год. Вместе с председателем объединенного комитета начальников штабов США обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес", - уточнил Залужный. 

Он также добавил, что поблагодарил Брауна и весь американский народ за поддержку Украины в борьбе с россиянами. 

Результаты войны в 2023

Напомним, летом 2023 года украинские военные проводили контрнаступление. Оно было сосредоточено на юго-востоке страны. 

Несмотря на то, что нашим защитникам удалось деоккупировать около 10 населенных пунктов, цели контрнаступления достигнуты не были. 

Более детально об итогах боевых действий в 2023 году и прогнозы на 2024 - в материале РБК-Украина

 

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Соединенные Штаты АмерикиВалерий ЗалужныйВойна России против Украины