Результаты войны в 2023-м и прогнозы на 2024-й: Залужный поговорил с генералом США

По словам главнокомандующего ВСУ, он проинформировал Брауна о ситуации на поле боя, а также на отдельных участках фронта.

"Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024 год. Вместе с председателем объединенного комитета начальников штабов США обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес", - уточнил Залужный.

Он также добавил, что поблагодарил Брауна и весь американский народ за поддержку Украины в борьбе с россиянами.

Результаты войны в 2023

Напомним, летом 2023 года украинские военные проводили контрнаступление. Оно было сосредоточено на юго-востоке страны.

Несмотря на то, что нашим защитникам удалось деоккупировать около 10 населенных пунктов, цели контрнаступления достигнуты не были.

Более детально об итогах боевых действий в 2023 году и прогнозы на 2024 - в материале РБК-Украина.