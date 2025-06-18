Результаты НМТ-2025 уже в кабинетах: как скачать и что делать дальше

Ранее РБК-Украина писало, что после сдачи НМТ участники сразу видят предварительные тестовые баллы за каждый предмет, но это не финальные результаты. Официальные оценки по шкале 100-200 баллов появятся в личных кабинетах до 4 июля (основная сессия) и до 30 июля (дополнительная). Эти баллы вносят в сертификат и передают в электронную базу для поступления в вузы.

Также мы писали, что в 2025 году участники НМТ не могут обжаловать сами результаты теста. Апелляция возможна только в случаях нарушения процедуры во время тестирования, недопуска к участию или отказа в регистрации. В таких ситуациях участник может подать заявление в день экзамена, а в случае несогласия с решением регламентной комиссии - обратиться в апелляционную.

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