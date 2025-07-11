Результаты ЕВЭ уже доступны: как проверить баллы и получить экзаменационную карточку

Участники основной сессии Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), которая длилась с 24 по 27 июня, сегодня получили свои результаты по шкале 100-200 баллов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Результаты уже размещены в кабинетах участников вступительных испытаний. Там также доступна функция формирования экзаменационной карточки, которая является обязательной для поступления в магистратуру.
Кроме того, участники могут загрузить Карточку результатов каждого блока ЕВЭ. В ней указано:
Ранее после прохождения теста участники уже видели свои предыдущие тестовые баллы - система автоматически накладывала ключи ответов на сохраненные варианты.
Итоговые результаты в шкале 100-200 баллов были рассчитаны согласно официальным таблицам перевода, предусмотренными Порядком приема на обучение в 2025 году.
Участникам следует сохранить экзаменационную карточку и результат каждого блока - эти документы необходимы для вступительной кампании.
Напомним, в Украине продолжается основная сессия вступительных испытаний в магистратуру - с 21 июня по 12 июля. Аспиранты будут сдавать тесты с 7 по 28 июля. Результаты основной сессии ЕВЭ/ЕПВИ обнародуют до 18 июля, а для аспирантов - до 8 августа.
Также РБК-Украина писало, что в этом году поступление в аспирантуру предусматривает сдачу двух экзаменов: ЕВЭ и нового теста - ЕВИ по методологии научных исследований. ЕВИ будет содержать 100 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа, на выполнение дается 150 минут.
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