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Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Китаї зросла

Новини » Надзвичайні події    18.06.2019 - 08:22
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Китаї зросла
Фото: землетрус в Китаї (twitter.com/ChinaPlusNews)

Повністю або частково зруйновано значну кількість будинків в китайській провінції Сичуань

Кількість жертв землетрусу в Китаї зросла до 12 осіб, кількість постраждалих збільшилася до 134. Про це повідомляє шанхайське видання The Paper.

Повідомляється, що повністю або частково зруйновано значну кількість будинків в китайській провінції Сичуань, серйозно постраждали дороги і лінії електропостачання, зв'язку.

В постраждалі райони центральними і місцевими владами доставляються намети, медикаменти, продукти харчування, питна вода. Для пошуку залишаються під завалами людей і усунення наслідків землетрусу залучені загони рятувальників і медиків Сичуані і деяких інших провінцій країни, а також близько 600 військовослужбовців.

Раніше РБК-Україна писало про 11 загиблих в результаті землетрусу в Китаї. Як розповіли місцеві жителі, землетрус був досить сильним і кілька поштовхів сталися протягом півгодини. Багато мешканців багатоповерхівок кинулися шукати притулку в підвалах.

Нагадаємо, 1 червня потужний землетрус магнітудою 5,3 стався в Албанії на південно-сході від столиці в сільських районах. В результаті поранення отримали щонайменше 2 людини.

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