ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Центральній Європі буревій знеструмив тисячі будинків і призвів до жертв

Новини » Надзвичайні події    30.09.2019 - 17:31
У Центральній Європі буревій знеструмив тисячі будинків і призвів до жертв
Ілюстративне фото (tsn.ua)

У Словаччині загинула 14-річна дівчинка, у Німеччині стихія вбила чоловіка

По Центральній Європі пронеслися сильні урагани, які призвели до загибелі підлітка в Словаччині і чоловіка в Німеччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

За інформацією словацької поліції, 14-річна дівчинка загинула під час падіння дерева. Велика кількість її однокурсників були поранені.

У Німеччині загинув водій, коли на його машину впало дерево. Також через сильний вітер було порушено рух залізничних перевезень. Зокрема, з ранку були закриті міжміські лінії від Берліна до Гамбурга і Ганновера в північно-східній частині країни, на півдні впало дерево заблокувало рух по лінії Нюрнберг-Аугсбург. Крім того, в районі Вольфсбурга швидкісний поїзд врізався в дерево, що впало.

Також близько Дортмунда пожежникам довелося рятувати овець з затопленого поля, яке було накрите водою висотою 2 метри. Деяких тварин врятувати не вдалося.

У Чехії повалені дерева пошкодили дороги, а десятки тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні синоптики також оголосили штормове попередження. Завтра вночі та вранці у всіх областях сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Зазначимо, погода в Україні у період з 30 вересня по 3 жовтня буде переважно бездощовою.

Ураган в Атлантичному океані посилився до максимальної категорії На узбережжя Мексики обрушився ураган
Новини України ураган
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся