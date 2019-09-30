У Центральній Європі буревій знеструмив тисячі будинків і призвів до жертв

Ілюстративне фото (tsn.ua)

У Словаччині загинула 14-річна дівчинка, у Німеччині стихія вбила чоловіка

По Центральній Європі пронеслися сильні урагани, які призвели до загибелі підлітка в Словаччині і чоловіка в Німеччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

За інформацією словацької поліції, 14-річна дівчинка загинула під час падіння дерева. Велика кількість її однокурсників були поранені.

У Німеччині загинув водій, коли на його машину впало дерево. Також через сильний вітер було порушено рух залізничних перевезень. Зокрема, з ранку були закриті міжміські лінії від Берліна до Гамбурга і Ганновера в північно-східній частині країни, на півдні впало дерево заблокувало рух по лінії Нюрнберг-Аугсбург. Крім того, в районі Вольфсбурга швидкісний поїзд врізався в дерево, що впало.

Також близько Дортмунда пожежникам довелося рятувати овець з затопленого поля, яке було накрите водою висотою 2 метри. Деяких тварин врятувати не вдалося.

У Чехії повалені дерева пошкодили дороги, а десятки тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні синоптики також оголосили штормове попередження. Завтра вночі та вранці у всіх областях сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Зазначимо, погода в Україні у період з 30 вересня по 3 жовтня буде переважно бездощовою.