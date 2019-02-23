В результаті буревію в Італії загинули 3 людини

Фото: негода в Італії (ANSA)

Сильні пориви вітру призвели до падіння дерев та руйнування будівель

Щонайменше 3 людини стали жертвами сильного буревію в Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як повідомляється, сильні пориви вітру в декількох регіонах країни призвели до падіння дерев та руйнувань будівель та інших конструкцій. Так, поблизу італійського Фрозіноне сильний вітер спричинив обвал стіни будинку, в результаті чого загинули 2 людини.

Ще один чоловік загинув поблизу Риму, коли на його автомобіль впало дерево. Від отриманих травм чоловік помер в лікарні.

Крім того, поблизу Неаполя дерево впало на автомобіль, в якому перебувала жінка з дитиною. В результаті інциденту ніхто не загинув, проте жінка отримала травму голови. Дитина не постраждала.

Зазначається, що буревій лютує і в італійському регіоні Кампанія. Через негоду в регіоні закрили всі школи і зупинили сполучення з сусідніми островами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в шести областях України без електропостачання залишилися щонайменше 188 населених пунктів. Зокрема, у Черкаській - 74, Київській - 69, Чернігівській - 18, Сумській - 15, Кіровоградській - 8 і Дніпропетровській - 4 населених пунктів.

Додамо, за прогнозами синоптиків сьогодні, 23 лютого, у Києві очікується мороз до -5 градусів вдень та до -9 вночі.