Внаслідок потрійної ДТП у Львівській області загинула 2-річна дитина, четверо - травмовані

Близько о 17:30 на автодорозі Київ-Чоп, неподалік від села Солонка, сталася аварія внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів та вантажівки. Внаслідок ДТП загинула 2-річна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Поліції Львівської області .

Згідно з попередніми даними, 37-річний водій автомобіля "Ауді", вирішив здійснити обгін у недозволеному місці, внаслідок чого зіткнувся з автопоїздом "ДАФ". Через зіткнення вантажівка вилетіла на зустрічну смугу та протаранила легковий автомобіль "Деу".

“Внаслідок зіткнення 2-річна дівчинка, пасажирка "Деу", отримала травми, від яких загинула на місці події. Ще двоє дітей, хлопчики віком 4 та 12 років, які перебували у цьому ж автомобілі, а також ще двоє пасажирів, особи яких встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні, їх діагнози уточнюються”, - повідомляє пресслужба поліції.

Варто відзначити, що водія "Ауді" наразі затримано поліцією.



Зауважимо, що відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України, винуватцю аварії загрожує позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.