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Впоследствии тройного ДТП во Львовской области погиб 2-летний ребенок, четверо - травмированы 

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Львовская область, Понедельник 19 июля 2021 20:48
Впоследствии тройного ДТП во Львовской области погиб 2-летний ребенок, четверо - травмированы  Фото: тройная авария во Львовской области facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Сергей Пышкин

Около в 17:30 на автодороге Киев-Чоп, неподалеку от села Солонка, произошла авария в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика. В результате ДТП погиб 2-летний ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полиции Львовской области.

Согласно предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Ауди", решил совершить обгон в неположенном месте, в результате чего столкнулся с автопоездом "ДАФ". Из-за столкновения грузовик вылетел на встречную полосу и протаранил легковой автомобиль "Дэу".

"В результате столкновения 2-летняя девочка, пассажирка "Дэу", получила травмы, от которых погибла на месте происшествия. Еще двое детей, мальчики в возрасте 4 и 12 лет, которые находились в этом же автомобиле, а также еще двое пассажиров, личности которых устанавливаются, с телесными повреждениями доставлены в больницу, их диагнозы уточняются", - сообщает пресс-служба полиции.

Стоит отметить, что водитель "Ауди" - задержан полицией.

Заметим, что в соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины, виновнику аварии грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: тройная авария во Львовской области facebook.com/MVS.LVIV)

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