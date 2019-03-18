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В результаті стрілянини в Нідерландах загинула людина

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 14:17
В результаті стрілянини в Нідерландах загинула людина
Фото: стрілянина в Нідерландах (twitter.com/teddyeugene)

Ще кілька людей отримали поранення

В результаті стрілянини у Нідерландах в місті Утрехт загинула одна людина. Про це повідомляє ВВС.

Ще кілька людей отримали поранення. Постраждалі доставлені в лікарню.

Уряд Нідерландів підвищив до найвищого рівень терористичної загрози для провінції Утрехт.

Нагадаємо, в Нідерландах у місті Утрехті 18 березня невідомий відкрив стрілянину в трамваї. Кілька людей були поранені в понеділок в Утрехті, де, за повідомленнями ЗМІ, невідомий відкрив стрілянину в трамваї. Точна кількість постраждалих поки невідома.

Зараз на місце події прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції країни. Передбачуваний зловмисник втік з місця злочину. Крім того, повідомляється, що злочинців могло бути кілька.

Раніше в результаті стрілянини у німецькому місті Мюнхен загинули дві людини. Інцидент стався на будівництві. Одним із загиблим був чоловік, який почав стрілянину. Поліція перекрила ряд вулиць після стрілянини, в районі було зупинено рух трамваїв.

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