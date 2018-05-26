Внаслідок стрілянини у Марселі загинули двоє людей

Це вже другий інцидент у Марселі за тиждень
У французькому Марселі вдруге за тиждень розстріляли людей з автоматів Калашникова, загинули двоє. Про це повідомляє видання La Provence.
Стрілянина відбулася близько першої години ночі за місцевим часом. Нападники атакували приміщення місцевого спортклубу Amicale Sportive Kuhlmann неподалік від футбольного стадіону
Жертви - двоє чоловіків віком близько 30 років - загинули на місці.
Нагадаємо, 21 травня у Марселі група невідомих із закритими обличчями відкрила вогонь з автоматичної зброї по молодим людям. На місце інциденту прибули морські піхотинці і рятувальні служби. За даними ЗМІ, один чоловік отримав поранення.