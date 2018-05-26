Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В результате стрельбы в Марселе погибли двое людей

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 12:35
Фото: место происшествия (Journalgerie1/twitter)
Фото: место происшествия (Journalgerie1/twitter)

Это уже второй инцидент в Марселе за неделю

Во французском Марселе второй раз за неделю расстреляли людей из автоматов Калашникова, погибли двое. Об этом сообщает издание La Provence.

Стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Нападавшие атаковали помещение местного спортклуба Amicale Sportive Kuhlmann неподалеку от футбольного стадиона

Жертвы - двое мужчин в возрасте около 30 лет - погибли на месте.

Напомним, 21 мая в Марселе группа неизвестных с закрытыми лицами открыла огонь из автоматического оружия по молодым людям. На место инцидента прибыли морские пехотинцы и спасательные службы. По данным СМИ, один человек получил ранение.

Инициатором стрельбы в школе в США стал ученик В школе США произошла стрельба, есть раненые
Теги публикации: Франция, Марсель, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top