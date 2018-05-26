В результате стрельбы в Марселе погибли двое людей

Это уже второй инцидент в Марселе за неделю

Во французском Марселе второй раз за неделю расстреляли людей из автоматов Калашникова, погибли двое. Об этом сообщает издание La Provence.

Стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Нападавшие атаковали помещение местного спортклуба Amicale Sportive Kuhlmann неподалеку от футбольного стадиона

Жертвы - двое мужчин в возрасте около 30 лет - погибли на месте.

Напомним, 21 мая в Марселе группа неизвестных с закрытыми лицами открыла огонь из автоматического оружия по молодым людям. На место инцидента прибыли морские пехотинцы и спасательные службы. По данным СМИ, один человек получил ранение.