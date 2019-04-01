В результаті зіткнень в Ємені загинули десятки людей

В південній провінції Ємену в місті Ед-Дали відбулися зіткнення урядових військ і повстанців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Xinhuanet.

В результаті зіткнень загинули 13 солдатів урядових військ і десятки повстанців. Бойові дії розгорілися після того, як три дні тому повстанці захопили контроль над кількома об'єктами на півночі міста Ед-Дали. Тоді урядові війська відвоювали захоплені об'єкти у понісших важкі втрати повстанців.

Нагадаємо, в Ємені у четвер, 17 січня, повстанці-хусити обстріляли конвой спеціального посланника ООН Патріка Кеммерта.

За даними саудівського мовника Al-Arabi, конвой потрапив під вогонь в портовому місті Ходейда. Повідомляється, що повстанці-хусити обстріляли спостерігачів ООН, коли ті оглядали одну із зруйнованих будівель. Представники ООН не постраждали.

Зазначимо, єменські повстанці-хусити в ніч на суботу, 29 грудня, почали виведення своїх військ з порту Ходейди в рамках угоди про перемир'я, укладеної під егідою ООН.