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В результаті ракетного удару по Багдаду постраждали 6 людей

Новини » В світі     06.01.2020 - 00:01
В результаті ракетного удару по Багдаду постраждали 6 людей
Ілюстративне фото (t.me/izotope)

У центрі Багдада впали шість ракет "Катюша" - три з них впали в "зеленій зоні" столиці Іраку

Увечері неділі, 5 січня, в центрі Багдада впали шість ракет "Катюша". Про це повідомили іракські військові, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал Аl Аrabiya.

Наголошується, що три ракети впали в сильно укріпленій "зеленій зоні" столиці Іраку, де розташовані урядові будівлі та іноземні представництва.

Ще три ракети впали в сусідньому районі Джадірії.

За словами джерел телеканалу в поліції, шість осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 5 січня, біля посольства Сполучених Штатів Америки в іракському Багдаді стався ракетний обстріл.

Раніше, 4 січня в "зеленій зоні" столиці Іраку стався вибух. Американські ЗМІ писали, що поблизу посольства США в Багдаді впала ракета. У той же день стався ракетний обстріл іракської військової бази "Балад", де базуються сили США.

Пізніше в іракській поліції повідомили про постраждалих у результаті вибуху ракети в "зеленій зоні" Багдада біля будівлі посольства Сполучених Штатів Америки. Правоохоронці заявляли, що в результаті ракетного обстрілу постраждали щонайменше 5 осіб.

Крім того, вчора ряд воєнізованих структур Іраку закликали Сили безпеки республіки триматися подалі від місць дислокації американських військовослужбовців починаючи з вечора 5 січня. Тоді ж ополчення "Харакят ан-Нуджаба" заборонило своїм членам наближатися до військових баз США.

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