У результаті протестів у Алжирі постраждали 200 осіб

Невідомі підпалили і пограбували найстаріший музей країни

В Алжире в ходе акций протеста против пятого президентского срока 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики, пострадали свыше 200 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Медики зафиксировали у доставленных в больницы пострадавших ранения от камней и резиновых пуль, а также последствия применения слезоточивого газа.

Силы безопасности Алжира в свою очередь заявили о более чем ста полицейских, получивших ранения.

Кроме того, в ходе протестов был ограблен старейший музей Алжира - неизвестные подожгли административные помещения музея древностей и исламского искусства и похитили некоторые экспонаты.

Огонь удалось потушить, власти назвали случившееся "преступлением против нашего исторического наследия".

Напомним, в Алжире в субботу, 9 марта, власти выдали распоряжение о скорейшем начале весенних университетских каникул в попытках ослабить на две недели волну студенческих протестов против президента Абдельазиза Бутефлики.