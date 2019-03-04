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Президент Алжиру пообіцяв піти через рік у разі перемоги на виборах

Новини » Політика    04.03.2019 - 02:17
Президент Алжиру пообіцяв піти через рік у разі перемоги на виборах
Фото: Абдельазіз Бутефліка (Getty Images)

В Алжирі протестують проти висунення нинішнього президента на п'ятий термін

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка, який обіймає посаду з 1999 року, заявив, що в разі своєї перемоги на чергових виборах у квітні через рік оголосить дострокові вибори і піде з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відповідну заяву Бутефліка зробив у відповідь на масові протести по всій країні проти його можливого п'ятого президентського терміну.

Він підтвердив, що, незважаючи на невдоволення громадян, виставить свою кандидатуру на майбутніх виборах, однак у разі перемоги не буде перебувати на президентській посаді весь термін.

Бутефліка також пообіцяв у дострокових виборах участі не брати і заявив про необхідність провести національну конференцію для обговорення політичних, економічних і соціальних реформ.

Голова виборчого штабу чинного президента повідомив, що він уже подав офіційну заявку на участь у виборах.

Нагадаємо, у Франції, в Парижі і Марселі, кілька тисяч людей вийшли у неділю, 3 березня, на мітинги проти висунення на п'ятий термін нинішнього президента Алжиру Абдельазіза Бутефліки.

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