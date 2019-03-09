В Алжирі в університетах через протести оголосили дострокові канікули

Фото: протести в Алжирі (twitter.com/Jacpoludek)

Влада вважає, що це може знизити хвилю протестів

В Алжирі в суботу, 9 березня, влада видала розпорядження про якнайшвидшому початку весняних університетських канікул у спробах послабити на два тижні хвилю студентських протестів проти президента Абдельазіза Бутефліки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Міністерств вищої освіти Алжиру оголосило, що весняні канікули в країні перенесені на 10 днів раніше і повинні початися вже в цю неділю, замість 20 березня.

Таке рішення було викликане вчорашніми акціями протесту, які переросли у сутички з правоохоронцями.

Раніше повідомлялося, що в Алжирі через акцій протестів зупинили рух поїздів метро. Влада Алжиру призупинили рух поїздів метро в столиці країни на тлі очікуваних акцій протесту проти президента Абдельазіза Бутефліка, правоохоронці по всій країні були посилені перед початком майбутніх протестів.

Раніше повідомлялося, що президент Алжиру пообіцяв піти через рік у разі перемоги на виборах. Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка, який займає свою посаду з 1999 року, заявив, що в разі своєї перемоги на чергових виборах у квітні через рік оголосить дострокові вибори і піде з посади.