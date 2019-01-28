В результаті пожежі на кораблі біля Стамбула загинули 2 людини

Ще 11 осіб отримали поранення
В результате пожара на корабле судостроительного предприятия в Тузле, принадлежащему к Стамбульскому региону, 2 человека погибли и еще 11 пострадали. Об этом заявили в офисе губернатора Стамбула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
Причины возникновения пожара пока неизвестны.
Прокуратура Стамбула начала расследование относительно обстоятельств возникновения пожара.
Ранее РБК-Украина писало о 8 раненных в результате пожара на корабле вблизи Стамбула.
Сообщалось, что пожар произошел на судне под гонконгским флагом, которое находилось на судостроительном заводе в Тузле.
Согласно информации руководства региона, в результате пожара ранения получили 8 человек.
В настоящее время пожарным удалось взять огонь под контроль.
Также ранее сообщалось, что 1 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании. Танкер Maestro шел в российский Темрюк, на его борту находились 14 человек - граждане Турции и Индии. На борту танкера Candy находились 17 человек - граждане Турции и Индии.
В результате пожара погибли 14 человек.