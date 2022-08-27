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В результаті обстрілів Харківської області є загибла, - Синєгубов

Фото: В результаті обстрілів Харківської області є загибла (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни обстріляли Золочів Харківської області з РСЗВ. Загинула мирна мешканка міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли Золочів Богодухівського району. Снаряд влучив прямо в житловий будинок, загинула жінка 52 років", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни обстріляли селище Донець, внаслідок чого поранення отримав 49-річний чоловік.

Нагадаємо, що вночі росіяни обстріляли Харків. Пошкоджено історичну будівлю та школу.

Також у Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

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