В результаті обстрілу Золотого-5 постраждав підліток

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала поранення зі стрілецької зброї 16-річного хлопця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що подія сталася 21 вересня в кафе на вулиці Войкова у населеному пункті Золоте-5 на тимчасово окупованій, і у вересні, і зараз, території.

"1 жовтня 2019 року матір (40 років) хлопця та 5 сусідів (віком 55–65 років) повідомили, що хлопець отримав поранення перед кав’ярнею на вулиці Войкова внаслідок вогню зі стрілецької зброї після урочистостей з нагоди Дня села", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

За даними ОБСЄ, хлопцю зробили операцію у зв'язку з пораненнями ребер в результаті вогню зі стрілецької зброї.

"За словами медпрацівників, в лікарні хлопцеві також надано психологічну допомогу", - додали в ОБСЄ.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі збільшення кількості порушення режиму припинення вогню. Так, в період з вечора 2 до вечора 3 листопада Місія констатувала збільшення кількості таких порушень в Донецькій області, зафіксувавши близько 115 вибухів, тоді як за попередні добу було зафіксовано 39 вибухів.

Також РБК-Україна повідомляло, що 4 листопада на Донбасі в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.