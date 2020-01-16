В результаті нового авіаудару в Сирії загинули понад 10 осіб

У середу, 15 січня, більше десятка осіб були вбиті і 60 поранені в результаті авіаударів в останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наголошується, що авіаудар зробили після того, як 12 січня набула чинності угода про припинення вогню в провінціях. Угода була укладена за посередництва Туреччини і Росії.

Крім того, щонайменше 15 чоловік були вбиті в результаті страйків на ринку і в промисловій зоні в місті Ідліб. Є повідомлення про людей, які все ще похованих під завалами.

Нагадаємо, 5 січня жертвами авіаударів і обстріли населених пунктів в Ідлібі (Сирія) за добу стали ще десять мирних жителів, понад 20 отримали поранення.

Нагадаємо, в кінці грудня повідомлялося, що російські війська, які підтримують президента Сирії Башара Асада, нанесли авіаудари на північному заході Сирії. Загинули щонайменше 10 людей, з них шестеро - діти.

РБК-Україна писало, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомляє про сотні тисяч біженців після авіанальотів на Ідліб (Сирія).