ru
ua

В результаті нового авіаудару в Сирії загинули понад 10 осіб

Новини » Надзвичайні події   

Ще понад 60 людей отримали поранення

У середу, 15 січня, більше десятка осіб були вбиті і 60 поранені в результаті авіаударів в останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наголошується, що авіаудар зробили після того, як 12 січня набула чинності угода про припинення вогню в провінціях. Угода була укладена за посередництва Туреччини і Росії.

Крім того, щонайменше 15 чоловік були вбиті в результаті страйків на ринку і в промисловій зоні в місті Ідліб. Є повідомлення про людей, які все ще похованих під завалами.

Нагадаємо, 5 січня жертвами авіаударів і обстріли населених пунктів в Ідлібі (Сирія) за добу стали ще десять мирних жителів, понад 20 отримали поранення.

Нагадаємо, в кінці грудня повідомлялося, що російські війська, які підтримують президента Сирії Башара Асада, нанесли авіаудари на північному заході Сирії. Загинули щонайменше 10 людей, з них шестеро - діти.

РБК-Україна писало, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомляє про сотні тисяч біженців після авіанальотів на Ідліб (Сирія).

Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенко Гончарук пояснив високі зарплати міністрів
Читати всі новини