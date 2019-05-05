В результаті недавніх боїв у Тріполі загинуло 187 осіб

В результаті недавніх боїв у південній частині Тріполі у Лівії загинуло 187 осіб та 1157 отримали поранення. Про це повідомив у суботу представник міністерства охорони здоров'я, пише Reuters.

Наголошується, що уряд направив поранених в Туніс, Туреччину, Італію і Україну для лікування, сказав глава Польового медичного центру урядових сил Тарек аль-Хамшири.

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося, що в ході війни в Лівії в результаті зіткнень в столиці країни Тріполі загинули вже 254 людини.

Раніше повідомлялося, що в передмістях Тріполі сили уряду Лівії змогли відтіснити війська Халіфа Хафтара в південних районах міста. Перед цим представник Лівійської національної армії Хафтара Ахмед Аль-Місмарі заявив, що в найближчі дні до Тріполі будуть перекинуті додаткові сили, які за допомогою артилерії доб'ються успіху на південних підступах до столиці.

Зазначимо, наступ ЛНА на Тріполі триває з 4 квітня.