В результаті повені в Малаві загинули майже 30 осіб

Щонайменше 124 людини були травмовані

В результате наводнений, образовавшихся из-за сильных дождей, на юге африканской страны Малави погибли по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил пресс-секретарь Департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий в Малави Чипилиро Хамула, на юге Малави зафиксировано 28 смертей в результате наводнения. Также по меньшей мере 124 человек получили ранения.

"В целом 45,3 тыс. домохозяйств (примерно 226,5 тыс. человек) пострадали в результате наводнений в 14 районах страны", - заявил Хамула.

Чрезвычайное положение в Малави было объявлено поздно в пятницу, 8 марта, после того как сильный дождь вызвал наводнения, которые начали затапливать села. В некоторых районах наводнения разрушили электростанции и системы водоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильного наводнения в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек. Наводнение затопило до 2 тысяч домов. Также в результате наводнения около 10 человек пропали без вести в округах Аргандаб, Даман, Спин Болдаков и Данд.

Ранее, в результате сильного наводнения на острове Сулавеси в Индонезии погибли по меньшей мере 68 человек, шестеро были объявлены пропавшими без вести. Минимум 6,7 тысяч человек из 14 поврежденных районов были эвакуированы.