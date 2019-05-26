Повені в Афганістані забрали життя декількох десятків людей

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Через повені евакуйовано сотні людей

Через проливні дощі в Афганістані виникли повені, в результаті яких загинули щонайменше 24 людини і 11 були травмовані упродовж останніх 48 годин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомило 25 травня Міністерство із боротьби зі стихійними лихами, в результаті повені постраждали 6 з 34 провінцій Афганістану, включно зі столицею країни Кабулом.

За повідомленнями, повені вже зруйнували понад 220 будинків, сотні людей довелося евакуювати.

РБК-Україна раніше писало, що в результаті повені та зсувів в столиці Малі Бамако, які були викликані сильними дощами, загинули 28 осіб. Негода та її наслідки нанесли збиток багатьом будинкам та підприємствам в малійській столиці Бамако.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії в результаті повеней та зсувів загинули понад 30 осіб. Також продовжуються пошуки 13 осіб, що вважаються зниклими безвісти.