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Повені в Афганістані забрали життя декількох десятків людей

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 00:49
Повені в Афганістані забрали життя декількох десятків людей
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Через повені евакуйовано сотні людей

Через проливні дощі в Афганістані виникли повені, в результаті яких загинули щонайменше 24 людини і 11 були травмовані упродовж останніх 48 годин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомило 25 травня Міністерство із боротьби зі стихійними лихами, в результаті повені постраждали 6 з 34 провінцій Афганістану, включно зі столицею країни Кабулом.

За повідомленнями, повені вже зруйнували понад 220 будинків, сотні людей довелося евакуювати.

РБК-Україна раніше писало, що в результаті повені та зсувів в столиці Малі Бамако, які були викликані сильними дощами, загинули 28 осіб. Негода та її наслідки нанесли збиток багатьом будинкам та підприємствам в малійській столиці Бамако.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії в результаті повеней та зсувів загинули понад 30 осіб. Також продовжуються пошуки 13 осіб, що вважаються зниклими безвісти.

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